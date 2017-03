Baustelle auf der A 43 im Ruhrgebiet sorgt für Umwege

Eine ausgebaute Autobahn 43 soll die Staugefahr auf Ihrem Weg zur Arbeit aus dem Kreis Coesfeld ins Ruhrgebiet und zurück senken. Bis es soweit ist, sorgt die Baustelle dazu für teilweise große Probleme. Ab heute Abend 20 Uhr ist die A2 im Autobahnkreuz Recklingenhausen gesperrt.

Im Kreuz führt die A43 über die A2. Die A43 soll zusätzliche Fahrbahnen bekommen. Dafür ist die Brücke zu schmal. Sie muss weg. Durch die Abrissarbeiten fallen immer wieder schwere Betonbrocken nach unten. Lebensgefährlich für den Verkehr auf der A2. Die Autobahn ist darum im Bereich der Brücke komplett gesperrt. Unterwegs auf der A43 können Sie weiterhin geradeaus in Richtung Bochum oder in Richtung Kreis Coesfeld fahren. Wenn Sie auf die A2 möchten, geht das allerdings nur in Richtung Oberhausen. Auf die A2 in Richtung Hannover/Dortmund geht das nicht. Die Arbeiten sollen vor dem Berufsverkehr am Montagmorgen abgeschlossen sein.