Baustelle auf der A43 sorgt für Umwege

Unterwegs mit dem Auto auf der A43 erwartet Sie ab heute eine neue Baustelle im Kreuz Recklinghausen. In Richtung Bochum ist ihre Fahrbahn nämlich verschwunden. In der Nacht haben Bauarbeiter die Brücke über die A2 zur Hälfte abgerissen. Der Grund: Immer wieder krachten schwere Betonbrocken auf die darunter liegende A2. Aus diesem Grund ist sie an diesem Wochendene im Kreuz Recklinghausen gesperrt. Unterwegs ins Ruhrgebiet können sie darum nur noch in Richtung Oberhausen auf die A2 abbiegen. In Richtung Dortmund geht das nicht mehr. Die Umleitung führt sie weiter über die A43 bis nach Herne. Die Abrissarbeiten dauern noch bis Sonntagnacht.