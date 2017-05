Baustelle für neuen Kindergarten in Ottmarsbocholt eröffnet

Um den großen Bedarf nach Kindergartenplätzen zu erfüllen, bauen Städte und Gemeinden im Kreis kräftig neue Kindergärten. Ottmarsbocholter sehen im Sudendorp: Hier geht es bei den Arbeiten voran. Der Boden ist schon vorbereitet. Hier entsteht ein Kindergarten in Fertigbauweise. Heute in einem Monat sollen die Elemente kommen. Diese setzen Arbeiter dann nur noch zusammen - fertig! Am ersten August geht der neue Kindergarten an den Start. Hier ist dann Platz für vier Gruppen. Einen neuen Namen hat der Träger, das Deutsche Rote Kreuz in Senden, auch schon gefunden: Die KiTa heißt künftig die „Davertgeister“.