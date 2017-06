Baustelle in Münster sorgt für veränderten Fahrplan bei Schnellbussen

Planen Sie heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit mit dem Schnellbus nach Münster deutlich mehr Zeit ein. Die Busfahrt dauert zur Zeit länger. Wegen einer Baustelle auf der Weseler Straße in Münster stecken die Busse vor allem morgens und abends im Berufsverkehr im Stau fest. Das zieht sich noch Wochen hin. Das Bunsunternehmen Regionalverkehr Münsterland hat deshalb entschieden die Fahrpläne zu ändern. Die Schnellbusse enden und starten ab Montag am Hauptbahnhof in Münster. Dadurch sollen die Busse weniger verspätet sein. Das gilt erst mal bis zu den Sommerferien.