Baustelle zwischen Coesfeld und Hochmoor verzögert sich

Auf Ihrem Heimweg von Hochmoor nach Coesfeld umfahren Sie die Baustelle auf der Landstraße wieder durch die Bauerschaften. Nervig - das geht aber schon seit Wochen so. Von Coesfeld nach Hochmoor gilt in der Baustelle in eine Einbahnstraßen-Regel. Der erste Bauabschnitt sollte jetzt eigentlich fertig sein und die Einbahnstraßen-Regel von Hochmoor nach Coesfeld gelten, das ganze verzögert sich aber. Nasses Wetter hatte Asphaltarbeiten verzögert. Jetzt hofft der Landesbetrieb, Ende der kommenden Woche soweit fertig zu sein, um den zweiten Bauabschnitt zu starten. Dann planen die Arbeiter, wann sie die Verkehrs-Regeln in der Baustelle zwischen Coesfeld und Hochmoor ändern.