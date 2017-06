Baustellen-Ärger: Geänderter Fahrplan bei Schnellbussen nach Münster

Mit den Schnellbussen kommen Sie im Moment alles andere als schnell zwischen dem Kreis Coesfeld und Münster hin und her. Wegen einer Baustelle auf der Weseler Straße in Münster stecken die Busse vor allem morgens und abends im Berufsverkehr im Stau fest. Klar ist jetzt, dass die Bauarbeiten sich noch Wochen hinziehen. Das Busunternehmen Regionalverkehr Münsterland hat deshalb entschieden die Fahrpläne zu ändern. Die Schnellbusse enden und starten ab Montag am Hauptbahnhof in Münster. Fahrgäste, die bis zum Nevinghoff oder Bült fahren möchten, müssen in Busse der Stadtwerke Münster umsteigen. Durch die kürze Strecke sollen die Schnellbusse weniger verspätet sein. Der geänderte Fahrplan gilt bis zum 14. Juli.