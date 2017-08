Baustellen Chaos zwischen Darup und Nottuln

Auf Ihrem Weg zur Arbeit stehen Sie auf der B 525 zwischen Darup und Nottuln im Moment fast täglich im Stau. Der Landesbetrieb Straßen bindet hier die künftige Nottulner Umgehungsstraße an. An der Baustelle läuft es aber einfach nicht rund, ärgert sich Hörer Michael. Er sagt: Das Liegt an den Baustellenampeln. Sie lassen nur ein paar Autos durch. Auf Radio Kiepenkerl Nachfrage sagte der Landesbetrieb: Die Baustellenampeln seien optimal eingestellt. Das Problem sei vielmehr, dass viele Autofahrer noch bei Rot drüber fahren und dann die Baustellenspur verstopfen. Eine Lösung könnten Kontrollen durch die Polizei sein. Ob das möglich ist, will der Landesbetrieb jetzt in Gesprächen klären.