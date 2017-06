Baustellen-Ende auf Nordkirchener Straße "Am Schlosspark"

Was sich so in der Erde verbirgt sehen wir gar nicht – wir bekommen es nur zu spüren... Wenn Wasserrohre brechen zum Beispiel. Weil viele Leitungen im Kreis in die Jahre gekommen sind, reparieren Versorger sie nach und nach. In Nordkirchen sind jetzt die arbeiten an einer maroden Abwasserleirtung entlang der Straße „Am Schlosspark“ abgeschlossen. Eine Firma hat die alten Zementrohre durch Kunststoffrohe ersetzt – die halten einfach länger. In den kommenden Jahren sollen weitere Leitungsabschnitte modernisiert werden.