Baustellensprechstunde in Nottuln voller Erfolg

Seit gut ein einhalb Wochen leben Sie in Nottuln mit einer Baustelle im Ortskern. Künftig sind Sie hier hindernisfrei unterwegs. Bei einer Baustellensprechstunde auf dem Wochenmarkt informiert die Gemeinde über Einzelheiten. Bei der Premiere vor einer Woche hatte das Team gut zu tun. Viele Nottulner hatten Fragen zu Baumaterial, Bauplänen und Ablauf der Baustelle. Durch die Sprechstunde will die Gemeinde eine unkomplizierte Anlaufstelle schaffen und Nottulner während der Arbeiten mit ins Boot holen. In einem ersten Abschnitt gleichen Arbeiter Gehwege und Bordsteine auf einer Ebene an, außerdem verschwinden Kanten. Noch vor dem Martinimarkt soll das alles geschafft sein. Sie erkennen das Team der Baustellensprechstunde an einem kleinen Stand. Oder Sie stelle Ihre Fragen per E-Mail: baustelle.ortskern@nottuln.de