Bayern-Fans und Fußball-Trainer im Kreis Coesfeld über Ancelotti-Entlassung beim FC Bayern München

Das ist heute Nachmittag das Thema bei Fußball-Fans im Kreis Coesfeld. Der FC Bayern München hat seinen italienischen Trainer Carlo Ancelotti entlassen. Vorrübergehend soll Co-Trainer Willi Sagnol das Training übernehmen. Das sei keine Überraschung, sagt SG-Coesfeld-Trainerin Claudia Wiesmann. In den vergangenen Wochen hätte er sehr viel Kritik einstecken müssen. Dass er es nicht lange im Amt bleiben würde, hatte sie geahnt.

Der FC Bayern hatte am Abend in der Champions League in Paris klar mit 0:3 verloren. Als Nachfolger kommen mehrere infrage, sagt Bayern-Fan Christoph Wisse aus Lüdinghausen. Der ehemalige BVB-Trainer Thomas Tuchel sei aktuell vereinslos. Julian Nagelsmann sei dagegen derzeit Trainer beim Bundesligisten Hoffenheim und deshalb schwerer zu bekommen. Ein weiterer Wunsch vieler Bayern-Fans im Kreis ist außerdem der aktuelle Liverpool-Trainer Jürgen Klopp.