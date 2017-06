Beach-Handballturnier auf Nottulner Kastanienplatz startet heute

Ein Handballturnier auf Sand - das ist ungewöhnlich, in Nottuln aber Tradition. Auf dem Kastanienplatz ist ab heute zum 15. Mal das große Beachhandball-Turnier. Helfer haben dafür tonnenweise Sand auf dem Pflaster verteilt, Spielfelder eingeteilt und die Tribüne aufgebaut. Zuerst dürfen die jungen Spieler auf den Sand. Es sind einige Mädchenmannschaften mit dabei - zum Beispiel von Grün Weiß Nottuln, der DJK Coesfeld und Borussia Darup. Sie kämpfen bis zum Nachmittag in verschiedenen Spielen um den Sieg. Das ist ganz schön anstrengend - sagt Organisator Werner Hofbauer.

Besonders für die jungen Spieler ist es daher eine super Übung - am Nachmittag starten dann noch die Damen und Herren Mannschaften ins Turnier. Das Beachhandball-Turnier in Nottuln geht noch bis morgen Nachmittag.