Beachvolleyball in Coesfeld

Volleyballfans im Kreis Coesfeld erleben ab heute hochklassigen Beachvolleyball in Coesfeld. Zum dritten Mal veranstaltet die SG Coesfeld im Sportzentrum Süd ein großes Turnier. Bis Sonntag schlagen hier über 60 Spitzensportler im Sand auf. Darunter sind auch Olympia-Teilnehmer. Das Turnier in Coesfeld ist in diesem Jahr in eine höhere Kategorie gerutscht. Neben Berlin und Norderney gehört die Veranstaltung in Coesfeld zu den einzigen Beachvolleyballturnieren dieser Größe. Auftakt ist um 14 Uhr Der Eintritt ist frei.