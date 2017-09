Bei der gefundenen Babyleiche in Buldern handelt es sich um einen Jungen

In dem tragischen Fall um eine Babyleiche im Schloßpark in Buldern steht jetzt fest, das es sich dabei um einen kleinen Jungen handelt. Gerichtsmediziner haben den kleinen toten Körper am Nachmittag untersucht. Jetzt seien weitere rechtsmedizinische Untersuchungen nötig, um weitere Details wie den Todeszeitpunkt und die Ursache herauszufinden, sagt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt aus Havixbeck. Spaziergänger hatten die Leiche am Samstag in einer Mülltüte nahe eines Teiches am Schloss Buldern gefunden. Das Kind war bereits seit einigen Tagen tot.

Foto: Blaulichtreporter Andre Braune