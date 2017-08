Belastete Eier im Nachbarkreis Borken entdeckt

Große Aufregung im Nachbarkreis Borken: Dort sind in einer Packstelle belastete Eier aufgetaucht. Die Eier kamen unter Anderem aus Holland. Sie sollen mit einem Läuseschutzmittel verseucht sein. Millionen Eier werden deshalb jetzt zurückgerufen. Und viele von ihnen fragen sich natürlich, sind diese Eier auch bei uns im Kreis Coesfeld gelandet?

Die gute Nachricht: In den Stationen, wo die Eier hier bei uns in die Kartons gepackt werden, sind grundsätzlich keine aus Holland dabei. Das Kreis Veterenäramt kontrolliert trotzdem vorsichtshalber. Heißt: 12 Eier werden stichprobenartig aus ein Packstation herausgepickt und in den nächsten 10 Tagen auf Fipronil untersucht. So heißt dieses Läusebekämpungsmittel. Wie das Zeug an die holländischen Eier kam, ist noch ein absolutes Rätsel denn eigentlich, darf es an tierischen Produkten gar nicht angewendet werden.

Welche Stempelnummern auf den Eiern betroffen sind, lesen sie hier:



www.umwelt.nrw.de/presse/detail/news/2017-08-01-biozid-belastete-eier-aus-holland-aktualisierte-verbraucherhinweise/