Belohnung für Ergreifen der Wipp-Esel Vandalen in Olfen ausgesetzt

Das ist echt traurig: Vandalen machen kaputt, was vielen Menschen in Olfen Spaß macht. Und das schon zum dritten Mal. Wieder haben Unbekannte den Wipp-Esel in den Steverauen angezündet.. "Jetzt ist ist Schluss!", sagt die Stadt. Sie hat aktuell 500 Euro Belohnung ausgesetzt. Dadurch hofft sie, die Vandalen endlich zu finden. Wo früher der Wippesel stand, ist jetzt nur noch eine kahle Stelle. Gute Nachricht: Die Stadt will für Ersatz suchen