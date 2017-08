Belohnung für Wipp-Esel-Zeugen der Stadt Olfen

Immer wieder zerstörten Vandalen in blinder Zerstörungswut die Schaukel-Esel in den Olfener Steverauen. Zuletzt hatten Unbekannte das Spielgerät für Kinder vor drei Wochen angezündet! Jetzt vergibt die Stadt Olfen eine Belohnung. Und zwar an Zeugen, die gesehen haben, wer für die Tat verantwortlich ist. Das hat sie heute gesagt - Einzelheiten wollen Stadt und Polizei übermorgen, am Donnerstag vorstellen. Schon mindestens drei Mal haben Vandalen dieses Spielzeug in den Steverauen zerstört. Ein neues soll es deshalb nicht mehr geben.