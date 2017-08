Beratungsgebühren in Geschäften in der Diskussion

Kunden lassen sich im Fachhandel beraten - kaufen dann aber im Internet. Ein ärgerliche Null-Nummer für die Geschäfte in den Innenstädten. Ein Kinderkaufhaus in Münster kassiert deshalb in bestimmten Fällen eine Beratungsgebühr. Im sozialen Netzwerk Facebook diskutieren Sie zur Zeit heftig, ob das in Ordnung ist. Die Dülmener Spielwarenhändlerin Heike Greiving zum Beispiel ist gegen eine solche Gebühr. Die kostenlose Beratung sei für Kunden ein Grund im Geschäft zu kaufen - müssten Kunden für den Service zahlen, blieben sie weg. Ähnlich sehen das Elektronik-Händler in Appelhülsen, Herbern und Lette.