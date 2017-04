Besucherzählung auf dem "Lüdinghauser Frühling"

Während Ihres Samstagsbummels durch die Lüdinghauser Innenstadt, sehen Sie heute schon die ersten Vorbereitungen für den Frühlingsmarkt des "Lüdinghauser Frühlings". Gerichte hatten klargestellt, dass Geschäfte sonntags nur öffnen dürfen, wenn ein Fest im Vordergrund steht. Um das für den Lüdinghauser Frühling zu belegen - beginnt heute eine Zählung. Mitarbeiter eines Fachbüros stehen heute an verschiedenen Punkten in Lüdinghausen und zählen, wie viele Menschen an einem "normalen" Tag durch die Innenstadt bummeln. Morgen, während des Frühlingsmarkts ist das Fachbüro dann auch wieder da und zählt wieder. Außerdem befragen die Mitarbeiter die Besucher, warum sie gekommen sind, von wo sie kommen und wie lange sie ungefähr bleiben wollen. All diese Daten arbeitet das Fachbüro dann in ein Gutachten ein. Bei den kommenden Festen mit verkaufsoffenem Sonntag will das Fachbüro auch zählen und das Gutachten so vervollständigen. Wenn alles glatt läuft, kann Lüdinghausen so nachweisen, dass die Besucher wegen des Festes kommen und nicht wegen der geöffneten Geschäfte. Der verkaufsoffene Sonntag morgen geht erstmal so in Ordnung. Auf diesen Kompromiss hatte sich die Stadt mit der Gewerkschaft Verdi geeinigt.