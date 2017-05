Betreiber des K&K in Südkirchen darf erweitern

Sie sollen mehr Auswahl beim Einkaufen haben. In Städten und Geindem wollen sich deshalb Supermärkte und Discounter vergrößern. Im Südkirchen will der K&K-Markt wachsen. Gutachter haben untersucht, ob ein größerer Markt den Händlern in Capelle und Nordkirchen die Kunden abgräbt. Das Ergebnis liegt jetzt vor: Alles im grünen Bereich. Die Gemeinde steigt damit in das ganze Verfahren ein. Sie muss unter anderem die Pläne ändern und will auch wissen, was Nachbarn dazu zu sagen haben.