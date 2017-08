Betrugsmasche weitet sich aus: Mehr Anrufe von falschen Polizisten als im Vorjahr

Ihr Telefon klingelt und in Ihrem Display erscheint die Nummer "110"! Das ist im Kreis Coesfeld in den vergangenen Monaten häufiger passiert. Trick-Betrüger geben sich als Polizisten aus, um an Ihr Geld zu kommen. 20 Fälle gab es in diesem Jahr bislang. Das sind mehr Fälle als im Vorjahr. Die Betrüger geben sich als Polizisten oder Staatsanwälte aus und erklären den Angerufenen, dass sie ins Visier von Verbrechern geraten sind. Es wäre besser Wertgegenstände in Sicherheit zu bringen. Die Opfer sollen sie bei einem Treffen übergeben. Mit dieser Masche sind die Betrüger bei uns im Kreis vor allem bei älteren Menschen schon häufiger erfolgreich gewesen. Einmal erbeuteten sie auf einen Schlag 150 000 Euro. Grundsätzlich gilt: Die Polizei ruft niemals unter der Notrufnummer 110 an. Sollten Sie einen solchen Anruf bekommen, melden Sie das bitte direkt bei der Polizei!