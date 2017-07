Betrunkener Autofahrer donnert in Billerbeck gegen Brückengeländer

Schreck heute Nachmittag in Billerbeck: Ein Autofahrer ist auf der Coesfelder Straße gegen ein Brückengeländer gedonnert und hat es beschädigt. Der Fahrer legte den Rückwärtsgang ein und fuhr davon. Die Polizei suchte nach dem Unfall-Auto, weil es stark eingedellt ist, dauerte die Suche nicht lange. Sie fand es in einer Tiefgarage und den Fahrer in der Fußgängerzone. Den Ermittlern schlug eine Alkoholfahne entgegen... Sie warten jetzt noch auf die Ergebnisse einer Blutprobe. Der Billerbecker darf künftig zu Fuß gegen und bekommt eine Anzeige aufgebrummt.