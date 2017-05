Big Day Challenge macht Halt im Kreis Coesfeld

Eine XXL Radtour für die Deutsche Krebsstiftung macht in einer Stunde Halt in der Dülmener Bauerschaft Leuste. Ein Landwirt versorgt sie mit Essen und Getränken. Dann geht es weiter in Richtung Münster. Das Ziel liegt in Berlin - dort empfangen Vertreter der Krebstiftung sie am Freitag. Im vergangenen Jahr sammelten die Radler über 200 Tausend Euro. Weitere Infos bekommen Sie HIER.