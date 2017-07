Bilanz Rock im Turm

Bis zum Abend haben die Organisatoren des Musik-Festivals "Rock am Turm" in Coesfeld aufgeräumt und abgebaut. Heute sind sie geschafft, aber super zufrieden. Deutlich über 3000 Besucher feierten an zwei Tagen bei dem Festival. So gut wie diesmal-lief es selten, sagt Veranstalter Matthias Ebbert. Estmals gab es mit der Abba-Cover-Band einen Abend für ältere Besucher. Allein dieser Abend zog über 600 Besucher an.