Bildnis der "Straße der Kunst" in Dülmen geklaut

Die Straße der Kunst in Dülmen hat in diesem Sommer gut 2500 Besucher angelockt. Die Könzgenstraße und die Straße "Am Silberknapp" glichen sechs Wochen lang einer Freiluftgalerie. Die Nachbarn haben sich jetzt nochmal getroffen, um gemeinsam den Erfolg der Aktion zu feiern. Leider gab es dabei einen dicken Wehmutstropfen. Als Symbol für das gute Miteinander sollte ein Bildnis von einem Dülmener Künstler dauerhaft einen Platz in einer der beiden Straßen finden. Daraus wird aber wohl nichts, denn jemand hat das Kunstwerk gestohlen. Es hang übergangsweise noch an seinem Austellungsort. Erst nach der Feier sollte es einen dauerhaften Platz bekommen. Die Nachbarschaft hofft jetzt, dass den Dieb das schlechte Gewissen plagt und er das Kunstwerk einfach zurückhängt. Auch Hinweise von Zeugen wären hilfreich.