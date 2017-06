Billerbeck lotet Fördergeld für Fahrradstraßen aus

Fahrradstraßen sollen einige Bereiche in Billerbeck für Ausflügler und Anwohner sicherer machen. Der Bezirksausschuss hat jetzt darüber beraten und findet es eine gute Idee. Die Stadt soll jetzt mal abklopfen, ob es Chancen auf Fördergeld für das Projekt gibt. Anwohner der Billerbecker Bauerschaft Bockelsdorf hatten sich dafür stark gemacht und Unterschriften gesammelt. Über den Wirtschaftsweg vor ihrer Haustür, das ist der alte Ziegleiweg, brettern oft Autofahrer und das nicht gerade langsam. Dem würde eine Fahrradstraße einen Riegel vorschieben. Denn dann gilt Tempo 30, Fahrradfahrer haben Vorrang und nur Anwohner dürfen hier drüber fahren. Für mehr Sicherheit wünschen sich auch Anwohner in anderen Bereichen eine Fahrradstraße. In Hamern und auf einem Teilstück des Radwanderweges von Billerbeck nach Altenberge im Nachbarkreis Steinfurt. Ausserdem an der „Holtmann Stiege“, sie verbindet die Innenstadt mit dem Ferienpark Gut Holtmann. Die Stadt will versuchen Fördergeld für mögliche Fahrradstraßen im Paket zu bekommen.