Billerbecker Bürgerbus fährt zusätzliche Haltestellen an

In Billerbeck sollen Sie mit dem Bürgerbus so flexibel wie möglich sein. Deshalb hat sich der Bürgerbusverein mal die Haltestellen vorgenommen. Eine neue Liste steht fest. Sie ist gewachsen.

Frisch dazu gekommen, ist zum Beispiel eine Haltestelle an der Kita St. Johann. Damit sind jetzt alle Kindergärten in Billerbeck eingebunden. Auch in der Nähe aller Arztpraxen gibt es mittlerweile Haltestellen. Ebenfalls neu ist, dass der Bürgerbus auf Wunsch auch die Linienbus-Haltestelle "Wübken" an der Holthauser Straße anfährt. Andere Haltestellen hat der Bürgerbusverein nur etwas versetzt. Zum Beispiel hält der Bürgerbus mittlerweile näher am Haupteingang des Altenheims Ludgerus-Stift. Ältere Fahrgäste haben jetzt einen ganz kurzen Weg. Der Bürgerbus fährt keine festen Routen. Er bringt Fahrgäste von einer Haltestelle wohin sie wollen. Sie müssen ihren Wunsch nur vorher telefonisch anmelden. Der Bürgerbus verbindet Wohngebiete und Außenbereiche mit der Billerbecker Innenstadt. Außerdem fährt er nach Nottuln zum Rhodeplatz oder zum Krankenhaus.