Billerbecker Bürgerbus feiert 1. Geburtstag

Unterwegs mit dem Bus im Kreis Coesfeld steht am Ende noch ein kleiner Fußmarsch bis zum Supermarkt, zur Bank oder nach Hause an. Beim Billerbecker Bürgerbus ist das nicht so! Er bringt die Menschen von einer Haltestelle genau da hin, wo sie hinwollen. Heute, am 1. Geburtstag des Bürgerbusses in Billerbeck, zeigt sich: Dieses Konzept hat sich bewehrt! Die Fahrgastzahlen pro Monat steigen an. Das Bürgerbus-Team ist mittlerweile doppelt so groß wie bei der ersten Fahrt des Bürgerbusses. Der Bürgerbusverein schaut zufrieden auf sein erstes Jahr zurück. Künftig soll der Bus noch neue Haltestellen anfahren, das plant das Team gerade. Andere, weniger nachgefragte Haltestellen, will es stattdessen aus dem Plan streichen.