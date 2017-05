Billerbecker Demenz-Aktionstag - Krankheit rückt immer mehr in den Mittelpunkt

Viele Menschen im Kreis Coesfeld haben Angst, im Alter körperlich nicht mehr fit genug zu sein. Noch schlimmer ist für viele aber die Vorstellung, irgendwann an Demenz zu erkranken und dadurch Erinnerungen zu verlieren. Beim Billerbecker Demenz-Aktionstag ist genau das heute das Thema. Immer mehr Menschen im Kreis suchen Beratung wegen dieser Erkrankung, sagt Nicole Nowak vom Billerbecker "Netzwerk Demenz".

Bemerken Sie, dass ein Familienmitglied oder Bekannte Gedächtnislücken hat oder sich nicht erinnern kann - fahren Sie sofort mit ihr zum Arzt. Infos zum Thema Demenz bekommen Sie heute ab 11 Uhr an verschiedenen Orten in Billerbeck. Wo - lesen Sie hier:



- Altenbegegnung, St. Ludgerus Stift, Hospizgruppe Billerbeck (Hospitalstraße 6)

- Herbstlicht e.V., Haushaltshilfe Losemann (Kirchstraße 2)

- Immobilien Hinzmann (Markt 4)

- Ludgeri-Apotheke (Schmiedestraße 15)

- Oasien Tagespflegehaus Billerbeck (Bahnhofstraße 25)

- Pflegedienst Meinert (Münsterstraße 26)

- Sanitätshaus Pro Sanitas (Friedhöfer Kamp 10a)

- Rothkirch Senioren Dienstleistungen (Ludgeristraße 3)

- Seniorenbetreuung Dr. Knierim (Darfelder Straße 44)