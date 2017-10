Billerbecker gewöhnen sich an neue Verkehrsregeln rund um Dom

Die neuen Verkehrsregeln in Billerbeck rund um den Dom haben anfangs für ordentlich Kritik gesorgt. Mittlerweile läuft es aber hervorragend, zieht die Stadt heute eine erste Monatsbilanz. Tempo 20-Zonen haben die ursprünglichen Spielstraßen ersetzt und an drei Kreuzungen gilt neuerdings Rechts-vor-Links. Das soll verhindern, dass Autofahrer lange Parkplätze blockieren. In einer Tempo 20-Zone dürfen Sie jetzt nur noch begrenzt parken. Eltern hatten die neuen Regeln zu Schulbeginn kritisiert. Schüler seien rund um den Dom in Gefahr, da Autofahrer sich zunächst an die neuen Regeln gewöhnen müssten. Zwischenfälle gebe es aber bisher keine und Autofahrer halten sich auch ans erlaubte Tempo.