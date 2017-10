Billerbecker Innenstadtumbau soll weitergehen

Billerbeck soll noch schöner werden: Deshalb baut die Stadt die Innenstadt nach und nach um. Die Fußgängerzone hat bereits neue, schicke Pflastersteine bekommen - jetzt soll der barrierefreie Ausbau weitergehen. Dazu gibt es heute um 15.00 Uhr in der alten Landwirtschaftsschule ein Infotreffen für Billerbecker. Konkret gehts um den Bereich der Straße Lilienbeck zwischen der Coesfelder Straße und der Ludgeristraße. Der Plan ist: die Fahrbahnen zu sanieren, die Bürgersteige neuzumachen - ohne Stolperfallen durch wackelnde Platten. Und auch hier sollen alte Stadttore wieder hochgezogen werden. Wie der Umbau konkret aussehen könnte, das stellt heute Nachmittag ein Planungsbüro vor und schaut sich dann Ort mit den interessierten Billerbecken die Bereiche genau an. Bürger können Fragen stellen und auch eigene Ideen miteinbringen. Die werden von den Planern dann gegebenenfalls in die Entwurfsplanung mit einbezogen. Im Frühjahr des kommenden Jahres soll die stehen. Für die Stadt gehts dann darum Fördergelder beim Land zu beantragen und das Ganze muss natürlich noch von den Ausschüssen abgesegnet werden. Bis zum Baustart dauert es hier wohl noch zwei Jahre. Der zweite Infotermin ist am kommenden Donnerstagabend um 18.30 im Rathaus. Dann gehts um den geplanten Umbau der Münsterstraße und der Bahnhofstraße im Bereich des Doms.