Billerbecker Motorrollerfahrer bedient mit zwei Strafanzeigen

Ein Motorrollerfahrer aus Billerbeck hatte in Coesfeld am Abend doppelt Pech! Gleich zweimal hielt die Polizei ihn an - und beide Male kassierte er eine Strafanzeige. Irgendwie fuhr der junge Billerbecker auf seinem Roller zu schnell - das bemerkten die Polizisten in dem Streifenwagen hinter ihm auf der Dülmener Straße in Coesfeld und stoppten ihn. Dabei stellte sich heraus: Der Billerbecker hatte keinen Führerschein für den Roller - damit hatte er die erste Strafanzeige bereits in der Tasche und sollte den Roller anschließend nach Hause schieben. Zwei Stunden später begegneten sich der Rollerfahrer und die dieselben Polizisten noch einmal - und war auf der alten Münsterstraße im Zentrum. Hier fielen der Polizei dann auch noch die kaputte Bremse und der fehlende Rückspiegel auf. Da das Fahrzeug völlig verkehrsunsicher war, kassierten sie es ein. Und der junge Billerbecker kassierte die zweite Strafanzeige!