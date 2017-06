Billerbecker nach Unfall mit drei Toten zu Haftstrafe verurteilt

Ein junger Lastwagenfahrer aus Billerbeck muss für zwei Jahren und sechs Monate ins Gefängnis. Das Amtsgericht in Rheine hat ihn zu der Strafe ohne Bewährung verurteilt. Er habe völlig übermüdet am Steuer gesessen. Für einen Berufskraftfahrer sei das ein grober Verstoß gegen die Sorgfaltspflicht. Das Gericht verurteilte den Lastwagenfahrer deshalb wegen fahrlässiger

Tötung in drei Fällen. Außerdem muss der Billerbecker den Führerschein abgeben und er erhält

eine Sperre für eine neue Fahrerlaubnis von zweieinhalb Jahren. Die

Verteidigung will gegen das Urteil Rechtsmittel einlegen. Der Lastwagenfahrer war Anfang September auf der B 54 bei Altenberge mit einem Futtermittel-Transporter ins Schleudern geraten und über eine Mittelplanke aus Beton in den Gegenverkehr gerutscht. Bei dem Unfall wurden drei Menschen getötet, weitere Menschen wurden schwer verletzt.