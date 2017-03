Billerbecker Stadttütenidee stößt kreisweit auf Interesse

Billerbeck soll weiterhin frei von Plastiktüten bleiben. Die Aktion "unplastic Billerbeck" ist zwar schon vorbei. Die Stadttüte aus wiederverwerteten Plastikflaschen bekommt jetzt aber eine neue Auflage - vom Kreis und den Wirtschaftsbetrieben Coesfeld. Schon in drei Wochen wollen sie die Bestellung aufgeben. Bis dahin feilen sie noch zusammen mit dem Künstler an dem Design. Im ersten Entwurf ist sie blau, weiß gemustert und vorne drauf ist ein Herz und der Umriss des Billerbecker Doms. Erstmal gibt es davon 3.000 Stück. Ist die Nachfrage wieder so groß, legen sie nochmal nach. Die Stadttüte hat schon im ersten Durchlauf dafür gesorgt, dass die Billerbecker 61% Plastiktüten eingespart haben. Die Billerbecker Stadttüte 2.0 soll spätestens im Sommer in den Läden liegen.

Die Wirtschaftsbetriebe sprechen deshalb jetzt auch mit allen anderen Städten und Gemeinden. Die Stadttüte soll es kreisweit geben.