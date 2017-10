Bislang schon viele Unfall-Tote im Kreis Coesfeld

Im vergangenen Jahr gab es im Kreis Coesfeld ein Rekordjahr. Auf den Straßen starben vier Menschen bei Unfällen. Sowenig, wie lange nicht mehr. Bis jetzt allerdings sind schon fast dreimal soviele Menschen auf den Straßen im Kreis ums Leben gekommen. Die Polizei hat heute in ihre Statistik geschaut. Anstiege hat es bei tödlichen Unfällen mit Motorrad- und mit Autofahrern gegeben. Zum Start der Motorrad-Saison im März beispielsweise starben an einem Wochenende drei Menschen in Billerbeck, in Merfeld an der Wildpdferdebahn und bei Hausdülmen. Deutschlandweit haben sich die Zahlen der Unfall-Toten kaum geändert. Haben heute Bundesstatistiker vorgestellt. Im Länder-Vergleich mit den meisten Unfall-Toten steht Nodrhein-Westfalen auf Platz zwei hinter Bayern.