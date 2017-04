Blaulicht-Tag in Coesfeld

Wir sehen einen Verkehrsunfall, verletzte Menschen und wissen: da müssen wir jetzt helfen. Diese Situation treibt vielen von uns Schweißperlen auf die Stirn. Der Blaulichttag in Coesfeld will uns heute die Angst vor solchen Situationen nehmen. Unter anderem stellen Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und Deutsches Rotes Kreuz sich und ihre Arbeit vor. Es geht zum Beispiel um Erste Hilfe Übungen. Die Besucher frischen ihr Wissen über die stabile Seitenlage auf - üben, wie sie jemanden wiederbeleben und Wunden richtig versorgen. Außerdem nutzen die Vereine den Blaulichttag, um weitere Mitglieder zu werben. Der Coesfelder Blaulicht Tag startet heute um 11 Uhr auf dem DRK Gelände an der alten Münsterstraße. Der Eintritt ist frei.