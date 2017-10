Blaulicht und Bürgertreff in Dülmen

Hilfsorganisationen, wie das Deutsche Rote Kreuz, die Freiwilligen Feuerwehren oder das Technische Hilfswerk - sie alle sind immer wieder auf neue Mitglieder angewiesen. Um auf sich und ihre Arbeit aufmerksam zu machen, veranstalten heute in Dülmen alle Hilfsorganisationen gemeinsam den Blaulichttag. Er läuft parallel zum beliebten Bürgertreff. Der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr in Dülmen, Hubert Sommer, sagt: Solche Aktionen helfen, um neue Mitglieder zu gewinnen. Der Blaulichttag läuft seit 11 Uhr im Bereich des Königsplatzes in der Dülmener Innenstadt.