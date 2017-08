Bodenuntersuchungen vor Nottulner Kindergarten

Zum Ende der Sommerferien erfährt die Gemeinde Nottuln voraussichtlich, ob es Schadstoffe im Boden rund um den Liebfrauen-Kindergarten gibt. Davon geht zwar niemand aus. Zur Sicherheit haben Arbeiter heute aber Bodenproben genommen, drei am Außenbereich des Kindergartens und drei am Spielplatz daneben. In den 70er Jahren stand dort, wo heute der Kindergarten steht, ein Freibad. Als es geschlossen wurde, wurde es abgerissen und mit Bauschutt befüllt. Eine erste Messung in den 80er Jahren hatte schon nachgewiesen, dass es keine Altlasten im Boden gibt. Mittlerweile ist die Technik aber viel genauer. Deshalb gab es heute einen weiteren Test.