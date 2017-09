Bordell am Dülmener Ostdamm: Gericht lehnt Eil-Klage ab

Anwohner des Ostdamms in Dülmen schauen heute mit getrübten Blicken durchs Wohnzimmerfenster auf das Bordell in ihrer Nachbarschaft. Ihre Eil-Klage hat das Verwaltungsgericht in Münster heute abgelehnt. Ein Rückschlag für die Nachbarschaft des Bordells. Das Thema ist damit aber noch nicht durch! Denn Anwohner setzen ihre Hoffnung jetzt auf das Hauptverfahren. In dem will das Verwaltungsgericht in einigen Wochen darüber entscheiden, ob der Inhaber das Bordell am Ostdamm weiter betreiben darf. Das Verwaltungsgericht begründet seine heutige Entscheidung damit, dass weder das Bordell noch der An- und Abfahtsverkehr der Kunden die nächtliche Ruhe im Wohngebiet stören. Das hatten die Nachbarn unter anderem als Klage-Grund angegeben. Seit Monaten prottestieren die Nachbarn gegen das Bordell. Es gehöre nicht in ein Wohngebiet, in dem junge Familien mit ihren Kindern leben.