Brand am späten Abend in Buldern

Heute Morgen schauen sich Hofbewohner in Buldern in der Bauerschaft Hangenau die verkokelten Reste ihres Scheunentors an. Es stand am späten Abend in Flammen. Die Bewohner griffen zu Feuerlöscher und Wasser. Die Feuerwehr kam noch angebraust, da war der Brand aber schon gelöscht. Menschen wurden nicht verletzt. Warum das Scheunentor brannte ist noch ein Rätsel. Die Polizei hat das Tor beschlagnahmt. Spezialisten schauen es sich im Laufe des Tages genauer an, um der Ursache des Feuers auf die Spur zu kommen.