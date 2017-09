Brand in Behindertenwohngruppe in Ottmarsbocholt

Mitten in Ottmarsbocholt riecht es heute Morgen immer noch nach Rauch. In der Nacht vernebelte dicker Qualm die Häuser an der Kirchstraße. Der Rauch kam aus einem Haus in dem eine Behindertenwohngruppe des Sozialwerks St. Georg lebt. Die Feuerwehr in der Gemeinde rückte aus, Kollegen aus Lüdinghausen unterstützten sie. Insgesamt waren gut 80 Feuerwehrleute da. Kreisbrandmeister Christoph Nolte und seine Kollegen haben sich zuerst darum gekümmert, die 13 Bewohner aus dem Haus zu retten. Das Feuer war anschließend schnell gelöscht. Das Haus wurde gelüftet. Alles ist gut ausgegangen. Drei Menschen hatten zu viel Rauch eingeatmet, aber niemand kam ins Krankenhaus. Den Rest der Nacht haben die Bewohner in einem Hotel verbracht. Was das Feuer ausgelöst hat, untersucht jetzt die Polizei.



Fotos: Blaulichtreporter Andre Braune