Brand in Darup

Große Aufregung hat es am frühen Nachmittag in Darup gegeben. Überall im Ort haben Sie Feuerwehr-Sirenen gehört.Die Feuerwehr ist mit mehreren Einsatzwagen zur Straße "Im Nott" gefahren. Es qualmte aus dem Fenster. Die Einsatzkräfte liefen sofort die Treppen hoch und stürmten in die Küche. Glück gehabt: Nur ein Toaster brannte. Mit Feuerlöschern hatten sie den Brand schnell unter Kontrolle. Einmal kräftig durchlüften und schon war alles erledigt. Die Bewohner sind schon zurück in ihrer Wohnung, verletzt wurde niemand.