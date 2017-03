Brand in Nordkirchen

Das ist ganz aktuell: In Nordkirchen brennt es in einer Wohnung am „Geistweg“. Die Löschzüge Nordkirchen, Südkirchen und Capelle sind ausgerückt. Die Feuerwehr in Lüdinghausen ist ebenfalls ausgerückt, um ihre Kollegen zu unterstützen. Menschen sollen nicht in Gefahr sein. Die Polizei ist am Geistweg und leitet Autofahrer um.