Brand in Olfener Flüchtlingsunterkunft: Technischer Defekt scheidet aus

Die Polizei hat erste Ergebnisse zur Ursache des Brandes in einer Flüchtlingsunterkunft in Olfen vorgestellt. Ein technischer Defekt scheidet demnach aus. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Ob jemand das Feuer absichtlich gelegt oder durch Unachtsamkeit verursacht hat, klärt sie noch. In der Unterkunft am Markt war am Samstag ein Bett in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Die Stadt hat die Flüchtlinge erst einmal auf andere Unterkünfte verteilt. Sobald die Polizei die Räume freigibt, schaut die Stadt sich den Schaden an. Danach entscheidet sie, wie es weitergeht.