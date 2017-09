Brandermittlungen in Senden: Polizei schaltet Gutachter ein

Ein kurzer erster Blick - mehr ist für die Brandermittler in dem ausgebrannten Keller eines Mehrfamilienhauses in Senden heute nicht drin gewesen. Resthitze und Ruß ließen eine Spurensuche nicht zu. Ein Gutachter unterstützt die Ermittler in den kommenden Tagen bei der Suche nach der Ursache des Feuers. Der Kellerbrand in dem Haus an der Schulze-Bremer-Straße war am späten Sonntagabend ausgebrochen. Die Feuerwehr brachte rund 20 Bewohner in Sicherheit. Sie dürfen darauf hoffen bald in ihre Wohnungen zurückzukehren. Einige Haustüren sind zwar noch kaputt und das Treppenhaus verrußt, aber grundsätzlich sind die Wohnungen bewohnbar.

Foto: www.andre-braune.de