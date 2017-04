Brandschutzarbeiten in Lüdinghauser Ostwallschule starten im Sommer

Einige Schulen im Kreis sind in die Jahre gekommen, es hapert vor allem am Brandschutz. Deswegen bauen einige Städte und Gemeinde in ihren Schulen um. Ein besserer Brandschutz in der Ostwallgrundschule beschäftigt die Stadt Lüdinghausen schon lange, bis auf letzte Kleinigkeiten stehen die Pläne. In den Sommerferien soll es losgehen. Zügig macht sich die Stadt auf die Suche nach passenden Firmen. Mit ihnen bespricht sie, welche Arbeiten auf jeden Fall in den Ferien erledigt sein müssen. Mehrere Türdurchbrüche stehen an. Das sind laute und staubige Arbeiten. Diese sind während des Unterrichts nicht möglich. Neue Fluchtwege enstehen vom Obergeschoss nach unten, dazu entstehen zwei neue Türen nach draußen. Ein spezielles Abzugs-System für Rauch und eine neue Brandmeldeanlage sind zudem geplant. Ob die sechs Sommerferien-Wochen für die Arbeiten ausreichen, ist noch fraglich. Möglicherweise sind Handwerker auch noch danach in der Grundschule beschäftigt. Dann sind sie aber mit leisen Arbeiten zugange...