Brandstifter legte Feuer in Coesfelder Bauerschaft Flamschen

Die Ursache für den riesigen Strohballenbrand in der Coesfelder Bauerschaft Flamschen ist geklärt. Heute Nachmittag liegen die Ergebnisse der Brandermittler vor. Demnach hat jemand das Feuer gelegt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Die Experten haben sich genau angeschaut, wie sich das Feuer ausgebreitet hat. Daraus schließen sie, dass hier ein Brandstifter am Werk war. Das Feuer war vor gut einer Woche mitten in der Nacht ausgebrochen. Trotz der späten Stunde waren einige Menschen unterwegs. Die Polizei befragt sie jetzt noch einmal genauer. Insgesamt 4000 große Strohballen brannten vauf dem Acker stundenlang. Die Hitze war anfangs so groß, dass der Feuerwehr nichts anderes übrig blieb als das Stroh kontrolliert abbrennen zu lassen. Erst später gelang es ihr die Ballen auseinanderzuziehen und die kleineren Brandherde zu löschen.