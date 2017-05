Brandstifter-Prozess von Hausdülmen: Staatsanwaltschaft fordert 12 Jahre Haft

Der Angeklagte im Brandstifter-Prozess von Hausdülmen soll 12 Jahre und 3 Monate ins Gefängnis! Das hat die Staatsanwaltschaft heute vor dem Landgericht in Münster gefordert! Die Begründung ist versuchter Mord! Die Verteidiger plädieren dagegen, den Angeklagten Hausdülmener freizusprechen. Vor gut einem Jahr soll der Mann in der Nacht einen Plastiktannenbaum und andere elektrische Geräte mit Decken umwickelt, sie anschließend an den Strom angeschlossen und damit ein Feuer ausgelöst haben. Dabei soll er das Leben der sieben im Haus schlafenden Menschen riskiert haben. Am kommenden Montag verkündet der Richter das Urteil!