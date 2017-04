Brandursachen in Goxel und Havixbeck geklärt

Ein überhitzer Kamin ist die Ursache eines Scheunenbrandes an Ostern in der Coesfelder Bauerschaft Goxel gewesen. Heute haben Brandexperten ihre Ergebnisse vorgestellt. Der Kamin stand in einem Anbau der Scheune. Möglicherweise ließen ihn Fehler beim Befeuern überhitzen. Der Brand zerstörte einen Teil des Daches. Menschen waren nicht in Gefahr. Auch das Feuer am Karfreitag in Havixbeck am Fasanenring ist geklärt. Glühende Kaminasche hatte einen Holzstapel zwischen zwei Häusern entflammt. Das Feuer richtete größeren Schaden an beiden Häusern an. Menschen wurden auch bei diesem Brand nicht verletzt.