Brennender Misthaufen in Merfeld

Darüber sprechen Merfelder heute Mittag: In der Bauerschaft hat heute Vormittag plötzlich ein Misthaufen gebrannt. Qualmwolken waren von einem Hof aufgestiegen. Es hatte erst so ausgesehen, als ob ein Feuer in einer Scheune ausgebrochen war. Die Löschzüge Merfeld und Dülmen-Mitte rückten aus. Es war ein kurzer Schreckmoment, der Landwirt hatte schon Wasser über den Misthaufen gekippt. Menschen wurden nicht verletzt. Brennende Misthaufen sind keine Seltenheit, sagte uns Kreisbrandmeister Christoph Nolte. In den Haufen leben Bakterien und knallt die Sonne auf den Mist, sind sie besonders aktiv. Da kann es schon mal sein, dass die Haufen brennen.