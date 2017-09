Broschüre soll Lehrern im Kreis ein Leitfaden bei Gewalt sein

Um sich gegen Gewalt zu wappnen, soll Lehrern im Kreis Coesfeld und dem Münsterland eine neue Broschüre helfen. Die Bezirksregierung hat sie heute vorgestellt. Dabei geht es darum, was ein Lehrer rechtlich darf, um sich zu wehren und wann er die Polizei einschalten sollte. Für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft für den Kreis Coesfeld ist das ein wichtiger Schritt, das Thema aus der Tabu-Zone zu rücken und den Lehrern zu vermitteln, dass das Problem ernstgenommen wird. Für schnelle Hilfe würde sich die Gewerkschaft eine Hotline für betroffene Lehrer wünschen, an der Experten sie individuell beraten. An Förderschulen sind Lehrer am häufgsten von Gewalt betroffen, am seltensten an Gymnasien.